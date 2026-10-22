Неожиданно для многих глава Банковой поддержал вариант заморозки конфликта, при котором Украина соглашается передать под контроль России некогда принадлежавшие ей земли.
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