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Усмирение Сириуса: как в Древнем Египте предотвращали эпидемии и войны

Усмирение Сириуса: как в Древнем Египте предотвращали эпидемии и войны

Январские рассказы Сергея КорзунаДревнеегипетский гражданский календарь был солнечным. Возможно, он возник еще в додинастический период Древнего Египта в IV тысячелетии до нашей эры, но документально это не доказано.

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