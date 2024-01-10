Усмирение Сириуса: как в Древнем Египте предотвращали эпидемии и войны

Январские рассказы Сергея КорзунаДревнеегипетский гражданский календарь был солнечным. Возможно, он возник еще в додинастический период Древнего Египта в IV тысячелетии до нашей эры, но документально это не доказано.
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