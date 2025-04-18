Глава Росконгресса Стуглев: участники ПМЭФ должны разделять общие ценности

Предприниматели из недружественных стран могут участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025), но с оговоркой, заявил глава фонда "Росконгресс" Александр Стуглев, пишет агентство РИА Новости.
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