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Депутат Делягин после трагедии с Гудвином обратился к главе МО Белоусову

Депутат Госдумы Михаил Делягин направил письмо министру обороны России Андрею Белоусову, в котором предложил пять рекомендаций после трагической гибели операторов БПЛА Гудвина (Дмитрий Лысаковский) и Эрнеста (Сергей Грицай).

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