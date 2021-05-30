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«Фитоспорин» будет работать, если его правильно приготовить». Как я поменяла мнение об известном препарате

«Фитоспорин» будет работать, если его правильно приготовить». Как я поменяла мнение об известном препарате

В том, что многие, как и я в прошлом, считают, что «Фитоспорин» не работает, считаю, что виноваты производители.

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Любовь Ивановна
При надобности развожу до нужной консистенции согласно инструкции на обороте пакета, добавляю столовую ложку сахарного песка и оставляю на сутки в покое в теплом месте. На поверхности раствора должна появиться пенка, как при замачивании дрожжей. Это и говорит о его готовности. После этого применяю по надобности. Что делать, если вредители и болезни распространены практически на каждом клочке земли. Бороться с ними сложнее, чем предотвратить заболевание и гибель урожая. И «Фитоспорин» нам в помощь.

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