«Фитоспорин» будет работать, если его правильно приготовить». Как я поменяла мнение об известном препарате

Любовь ИвановнаДом/Дача«Фитоспорин» будет работать, если его правильно приготовить». Как я поменяла мнение об известном препаратеВ том, что многие, как и я в прошлом, считают, что «Фитоспорин» не работает, считаю, что виноваты производители.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛюбовь ИвановнаПри надобности развожу до нужной консистенции согласно инструкции на обороте пакета, добавляю столовую ложку сахарного песка и оставляю на сутки в покое в теплом месте. На поверхности раствора должна появиться пенка, как при замачивании дрожжей. Это и говорит о его готовности. После этого применяю по надобности. Что делать, если вредители и болезни распространены практически на каждом клочке земли. Бороться с ними сложнее, чем предотвратить заболевание и гибель урожая. И «Фитоспорин» нам в помощь.Комментировать
Свежие комментарии