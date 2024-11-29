Врач рассказала, как постройнеть к Новому году без диет

Врач посоветовала добавить в жизнь больше спорта, а в питание — белка.Врач-терапевт Екатерина Сысоева в беседе с РИАМО поделилась профессиональными секретами о том, как можно сбросить лишний вес всего за месяц до праздников, при этом не изнуряя себя голоданием.