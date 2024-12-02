Россиян предупредили о подорожании яиц к Новому году

В ноябре отпускные цены на куриное яйцо поднялись на 7,5% К Новому году яйца могут подорожать на 3-4% из-за спроса, заявил "Парламентской газете" председатель торгово-промышленной палаты по развитию потребительского рынка Александр Борисов.
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