Россиян предупредили о подорожании яиц к Новому году

В ноябре отпускные цены на куриное яйцо поднялись на 7,5% К Новому году яйца могут подорожать на 3-4% из-за спроса, заявил "Парламентской газете" председатель торгово-промышленной палаты по развитию потребительского рынка Александр Борисов.