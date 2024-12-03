Матвиенко заявила о нежелательности «дробления» законопроектов

В законодательной работе с участием Правительства участились случаи, когда в базовый закон вносятся многочисленные изменения разными министерствами и ведомствами — процесс принятия поправок «не должен превращаться в лоскутное одеяло».
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