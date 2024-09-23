Президент Вьетнама выступил в Колумбийском университете

Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) и президент страны То Лам посетил Колумбийский университет в Нью-Йорке и выступил с программной речью, сообщает 23 сентября VNA.
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