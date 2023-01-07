Ирина Текслер договорилась привезти в Магнитогорск театры со всей России

Она лично пообщалась об этом с народным артистом России Евгением Мироновым.Ирина Текслер на своей странице в соцсети "ВКонтакте" поделилась новостью: — Договорилась лично с художественным руководителем Театра Наций Евгением Мироновым о проведении в 2023 году в Магнитогорске Фестиваля Театров Малых Городов России! В конце мая — начале июня будем встречать у нас замечательные театры нашей страны! Также Ирина Текслер рассказала, что традиционно проводит каникулы с семьей в ГЛЦ Металлург-Магнитогорск.