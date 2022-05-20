Зеленский продолжает называть эвакуацией и спасением добровольную сдачу в плен «главарей» «Азова»

Территория «Азовстали» полностью освобождена Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря ни на что, все равно утверждает, что добровольная сдача в плен главарей «Азова» (запрещен в РФ) Редиса, Командир «Азова» Денис Прокопенко (Редис) вышел с «Азовстали» и сдался в пленСообщает корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова Калины Подтвердилась информация о замкомандире Азова Святославе Паламаре (Калина)Он все-таки сдался в плен российским властям и Волыны Первые кадры с Сергеем Волынским (Волыной), сдавшимся в плен российским военным«Азовсталь» полностью освобождена – это эвакуация и спасение.