«Диктатор без выборов»: Трамп пригрозил Зеленскому распадом Украины

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на украинского коллегу Владимира Зеленского. В социальной сети Truth Social он написал, что «комик скромного успеха» каким-то образом смог убедить Штаты потратить на никому не нужную войну $350 млрд.
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