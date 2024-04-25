Тюменский тракт засыпает снегом. Видимость ограничена

Сегодня с утра в восточной части Свердловской области идет снег, на многих участках федеральной трассы Екатеринбург – Тюмень сложились неблагоприятные дорожные условия, сотрудники ДПС переведены на усиленный режим работы.
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