Откуда растут усы Эрдогана

Усы Эрдогана, что они собой представляют – прихоть стареющего мужчины или символ грядущей победы? «Усы гусара украшают, усами улицу метут» С чем связан новый имидж Эрдогана? Ведь увидев турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана на первом туре выборов, многие испытали разрыв шаблона: куда делись его усы? На самом деле, усы на лице турецкого … .