В России издадут официальные мемуары Бритни Спирс

Издательство «Бомбора» (импринт издательства «Эксмо», специализирующийся на нон-фикшн литературе) получило предварительное разрешение на публикацию мемуаров певицы Бритни Спирс, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя «Бомборы».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии