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В России издадут официальные мемуары Бритни Спирс

В России издадут официальные мемуары Бритни Спирс

Издательство «Бомбора» (импринт издательства «Эксмо», специализирующийся на нон-фикшн литературе) получило предварительное разрешение на публикацию мемуаров певицы Бритни Спирс, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя «Бомборы».

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