«Известия»: главу группы треш-блогеров Мамедова задержали в Азербайджане

Лидера банды треш-блогеров Турала Мамедова задержали в Азербайджане. Информацию передает газета «Известия» со ссылкой на азербайджанскую национально-культурную автономию Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии