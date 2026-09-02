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Президент ответил на вопрос о мобилизации в России

Президент ответил на вопрос о мобилизации в России Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Бишкеке ответил на вопрос о том, готовитс.

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