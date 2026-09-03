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Владимир Путин Ерак Көнчыгышта юлбарыс белән очрашуы турында сөйләгән

Россия Президенты Владимир Путин Ерак Көнчыгыш икътисади форумының пленар сессиясендә биредә юлбарыс белән очрашканлыгы турында әйтеп, тәэсирләре белән уртаклашкан.

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