МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

6 850 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tatyanadavydkina
    Когда Украину придавят - Орбан спокойно заберет Карпаты и все прикинутся что ничего не видят. Это отлично когда у гла...Киевский дипломат...
  • tatyanadavydkina
    Китай конечно темная лошадка но на Путина он ну никак не влияет. Это скорее мы можем помочь Китаю с Тайванем в случае...Во Львове надеютс...
  • Бендер Задунайский
    Кислица , скоро совем кисло станет . Кабзда хохлам !Небензя вгоняет р...

Путин в ноябре переступит главную красную линию США

Путин в ноябре переступит главную красную линию США

Термин «пятая колонна» и тезис о необходимости её выявления и оказания ей противодействия в России появился сравнительно недавно по историческим меркам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
Совет президенту Путину, если вы дружите с товарищем СИ, то почему бы не вернуть нам нашу Родину - Советский Союз!👀👍👈
Ответить
23 час.
Лев Добрый
Мы всё критикуем Украину с её государственным переворотом, а что тогда произошло с Россией, разве это не государственный переворот, с разорением страны и с ограблением народа, передав все богатства жидам и барыгам!👀👍👈😱😜
Ответить
23 час.
Регина Толстоброва
Пусть всех либералов увольняет. это дерьмо . а не правители.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх