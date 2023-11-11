Термин «пятая колонна» и тезис о необходимости её выявления и оказания ей противодействия в России появился сравнительно недавно по историческим меркам.
Путин в ноябре переступит главную красную линию США
Комментарии
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Лев Добрый
Совет президенту Путину, если вы дружите с товарищем СИ, то почему бы не вернуть нам нашу Родину - Советский Союз!👀👍👈
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23 час.
Лев Добрый
Мы всё критикуем Украину с её государственным переворотом, а что тогда произошло с Россией, разве это не государственный переворот, с разорением страны и с ограблением народа, передав все богатства жидам и барыгам!👀👍👈😱😜
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23 час.
Регина Толстоброва
Пусть всех либералов увольняет. это дерьмо . а не правители.
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15 час.
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