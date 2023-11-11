Путин в ноябре переступит главную красную линию США

Совет президенту Путину, если вы дружите с товарищем СИ, то почему бы не вернуть нам нашу Родину - Советский Союз!👀👍👈

Лев Добрый

Мы всё критикуем Украину с её государственным переворотом, а что тогда произошло с Россией, разве это не государственный переворот, с разорением страны и с ограблением народа, передав все богатства жидам и барыгам!👀👍👈😱😜