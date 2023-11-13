СМИ узнали о появлении в зоне СВО участника перестрелки на Рочдельской

По информации «Коммерсанта» со ссылкой на источники, Батыр Бекмурадов, занимавший должность вице-президента Союза десантников России и участвовавший в перестрелке на Рочдельской улице в 2015 году, недавно был направлен в район спецоперации.
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