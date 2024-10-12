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Василевский отразил 20 бросков «Каролины» из 21 в первом матче в сезоне НХЛ. Победа – 294-я в лиге

«Тампа» обыграла «Харрикейнс» (4:1) в гостевом матче в рамках регулярного чемпионата.  30-летний россиянин отразил 20 бросков из 21 и записал в актив первую победу в сезоне (и 294-ю за карьеру в лиге).

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