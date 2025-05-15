Захарова: делегация РФ настроена на серьезную работу на переговорах в Стамбуле

Российская сторона настроена на серьезные переговоры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя на брифинге встречу РФ с украинской делегацией в Стамбуле 15 мая, пишет "Интерфакс".
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