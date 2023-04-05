Намотало на столб: водитель из Челябинской области погиб в ДТП

Дорожная авария произошла на подъезде к Екатеринбургу.Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое случилось вечером 4 апреля на 65 километре автодороги "подъезд к Екатеринбургу" в Кунашакском районе.
Дорожная авария произошла на подъезде к Екатеринбургу.Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое случилось вечером 4 апреля на 65 километре автодороги "подъезд к Екатеринбургу" в Кунашакском районе.
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