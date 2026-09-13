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10 Worst Plot Twists On The Twilight Zone, Ranked

10 Worst Plot Twists On The Twilight Zone, Ranked

The Twilight Zone didn't always stick the landing when it came to the plot twists. Here are 10 clunky, and downright bad, plot twists from the original series.

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