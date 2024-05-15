Россия и Китай – строители постзападного миропорядка

Завтра начинается визит Владимира Путина в Китай — и в нынешней мировой обстановке это событие далеко не только двусторонних отношений Для президента это уже 18-я поездка в КНР, последний раз он был там с рабочим визитом прошлой осенью — а количество встреч с Си Цзиньпином приближается к полусотне.