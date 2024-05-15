ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
ГлавнаяОбществоОбсуждаемПенсия и пенсионерыЗдоровьеСад, огородВкусно!Ликбез
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 165 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Балу -
    Молодец!... Вот и помолчи...Планы министра-ал...
  • Элеонора Коган
    Хорошо, что ему встретился добрый человек Алексей и помог ему устроить свою жизнь. И ещё котика Тихона подарил!!!Дед Макар
  • Элеонора Коган
    Да грустная история. Максим подонок набалованный.И отца оставил без дома на улице.Дед Макар

Россия и Китай – строители постзападного миропорядка

Россия и Китай – строители постзападного миропорядка

Завтра начинается визит Владимира Путина в Китай — и в нынешней мировой обстановке это событие далеко не только двусторонних отношений Для президента это уже 18-я поездка в КНР, последний раз он был там с рабочим визитом прошлой осенью — а количество встреч с Си Цзиньпином приближается к полусотне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх