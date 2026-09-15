Последний рейс: пассажирка умерла в аэропорту Краснодара после приземления

Последний рейс: пассажирка умерла в аэропорту Краснодара после приземленияПожилая женщина купила билет на рейс из Санкт-Петербурга в Краснодар, не подозревая, что этот перелёт окажется для неё роковым.
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