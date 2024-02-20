Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 427 подписчиков

Захваченная в Авдеевке БМП Bradley въехала в Донецк (ФОТО, ВИДЕО)

Захваченная в Авдеевке БМП Bradley въехала в Донецк (ФОТО, ВИДЕО)

Захваченная нашими бойцами в Авдеевке БМП M2 Bradley въехала в Донецк. Бронемашина американского производства впервые оказалась в столице ДНР — и к злости ВСУ и их западных кураторов исключительно в качестве трофея.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх