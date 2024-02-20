Захваченная в Авдеевке БМП Bradley въехала в Донецк (ФОТО, ВИДЕО)

Захваченная нашими бойцами в Авдеевке БМП M2 Bradley въехала в Донецк. Бронемашина американского производства впервые оказалась в столице ДНР — и к злости ВСУ и их западных кураторов исключительно в качестве трофея.
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