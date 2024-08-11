Историк Хлобустов: шутка Рейгана выдала его истинные цели в отношении СССР

Историк спецслужб Олег Хлобустов заявил, что неудачная шутка американского президента Рональда Рейгана, 40 лет назад объявившего о принятом им решении нанести ядерный удар по СССР, выдала его истинные устремления и была продолжением крайне агрессивной политики Вашингтона.
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