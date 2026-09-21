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Царьград

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Иран призвал Францию воздержаться от ответных мер 20 сентября

Иран призвал Францию воздержаться от ответных мер 20 сентября

Министерство иностранных дел Ирана призвало Францию оставаться сдержанной после закрытия французского языкового центра в Тегеране 20 сентября.

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