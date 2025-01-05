Русская весна
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Русская весна

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  • Boris Borisov
    Думаю это правда. Шольц не полетит в Москву на встрече с Путиным.  Он поползёт туда на карачках.Шольц опроверг да...
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Снова горит натовская броня: перешедшие на сторону России солдаты ВСУ массово жгут технику врага, наступая к Покровску (ВИДЕО)

Снова горит натовская броня: перешедшие на сторону России солдаты ВСУ массово жгут технику врага, наступая к Покровску (ВИДЕО)

Снова горит натовская броня: перешедшие на сторону России солдаты ВСУ массово жгут технику врага, наступая к Покровску (Красноармейску).

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