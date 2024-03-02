Что делать, если не испытываешь оргазма: виды, причины, способы и методы устранения проблемы, разъяснения врача-гинеколога

Многих женщин мучает вопрос: «Что делать, если не испытываешь оргазма?». Эта проблема нередко всплывает между партнерами, и, поскольку вопрос достаточно щепетильный, многие стесняются или боятся его обсуждать, хотя на самом деле это необходимо.
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