Что делать, если не испытываешь оргазма: виды, причины, способы и методы устранения проблемы, разъяснения врача-гинеколога

Многих женщин мучает вопрос: «Что делать, если не испытываешь оргазма?». Эта проблема нередко всплывает между партнерами, и, поскольку вопрос достаточно щепетильный, многие стесняются или боятся его обсуждать, хотя на самом деле это необходимо.