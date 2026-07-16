НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

78 подписчиков

Лавров благодарен Китаю за позицию по Украине. О продаже компонентов для украинских дронов министр умолчал

Лавров благодарен Китаю за позицию по Украине. О продаже компонентов для украинских дронов министр умолчал

Глава МИД России Сергей Лавров в статье для издания «Коммерсант», приуроченной к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве с Китаем, дал высокую оценку подходу Пекина к украинскому урегулированию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии