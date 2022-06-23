Застройщики стали выкупать квартиры у дольщиков

Как сообщил глава центра новостроек компании "Этажи" Сергей Зайцев изданию "Известия", в настоящее время девелоперы начали предлагать квартиры в новостройках в продажу, а через год они уже сами готовы выкупить это же самое жилье по цене на 8% выше.