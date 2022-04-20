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Автобус с российскими дипломатами покинул посольство в Токио

Автобус с российскими дипломатами покинул посольство в Токио

Автобус с дипломатическими деятелями и сотрудниками торгового представительства России, относительно высылки которых из государства объявили японские власти, под марш «Прощание славянки» выехал с территории посольства Российской Федерации в Токио.

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