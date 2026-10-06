В Новосибирске прошел исторический концерт к 85-летию эвакуации Ленинградской филармонии

В Государственном концертном зале имени Арнольда Каца в Новосибирске Заслуженный коллектив России под управлением главного дирижера филармонии, народного артиста Николая Алексеева представил программу, повторяющую первый концерт оркестра в Новосибирске после эвакуации из Ленинграда в 1941 году.