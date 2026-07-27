Владимирская область поделилась опытом стандартизации штатов с Крымом

Представители Владимирской области и Республики Крым провели обмен опытом в сфере образования. Рабочая встреча состоялась 23 июля в формате видеоконференции по инициативе Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым.
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