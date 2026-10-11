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Before Lioness, Two Cups Actor James Jordan Had Two Different Roles On Veronica Mars

Before Lioness, Two Cups Actor James Jordan Had Two Different Roles On Veronica Mars

Before James Jordan became one of Taylor Sheridan's most reliable actors, he proved just how much range he had by taking on multiple roles in Veronica Mars.

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