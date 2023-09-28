Корпус нового iPhone 15 pro проверили на прочность руками. Чуть нажали и «крепкий» смартфон сломался пополам

В этом сентябре Apple выпустила очередной iPhone, его продвинутые модели получили титановые рамки. Утверждалось, что именно такой титан используется на марсоходах, то есть смартфон должен быть очень прочным.
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