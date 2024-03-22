В РФ могут ужесточить контроль за стандартами производителей продукции

В России могут ужесточить контроль за стандартами производителей продукции. Как пишет Комсомольская правда, новый законопроект обяжет производителей отправлять на экспертизу стандарты и технические условия выпускаемых товаров.
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