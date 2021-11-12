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Я вот думаю, мне уже начинать бояться или чуточку погодить?

Я вот думаю, мне уже начинать бояться или чуточку погодить?

автор - Рассказы дяди Вовы И снова здравствуйте. Вот и проявило свое истинное лицо российская оппозиция, в лице першего кента Навального Ленки Волкова.

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Комментарии
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Vlad Влад
Да будем прямы, просто - ПИДОР!
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2
8 час.
Виктор Старицын
Страшно то, что наша смена – совсем юные мальчики и девочки, за этого козла Навального, который за воровство в тюрьме сидит - горой стоят. Стараются - как этот козёл, англосаксам родину продать, и не работая получать миллионы баксов от англосаксов. А у этого коза Навального одна задач – развалить Россию на мелкие княжества и грабить строну бес наказано. И куда спецслужбы смотрели, этого коза давно надо было посадить, и его помощников тоже.
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7 час.
Александр Широков
Ужас! Наверное он наберет в рот говна и плюнет!
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4 час.

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