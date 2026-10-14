Правительство последовательно совершенствует систему агрострахования – с 2027 года готовится включение новых регионов

С 2027 года система агрострахования с господдержкой охватит новые регионы: сельхозпроизводители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей смогут на льготных условиях застраховаться от рисков неурожая с 1 января – об этом объявил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 13 октября.