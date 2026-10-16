Администрация США усиливает давление на Владимира Зеленского, используя весь спектр рычагов — от ограничения работы Starlink и прекращения разведданных до полной блокировки поставок оружия и угрозы уголовного преследования самого главы киевского режима и его жены.
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