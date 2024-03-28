Ограничение срока заключения договоров с мигрантами: подробности и даты вступления в силу Ирэн ОрлонскаяВ последние дни в России обсуждается законопроект, который предлагает ограничить срок заключения трудовых договоров с мигрантами до двух лет.
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