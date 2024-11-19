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Запад играет с ядерным грибом: дальнобойные фейки и опасные игры на грани войны

Запад играет с ядерным грибом: дальнобойные фейки и опасные игры на грани войны

Запад играет с ядерным грибом: дальнобойные фейки и опасные игры на грани войны Юлия СоколоваПубликация в одном из ведущих американских изданий The New York Times о том, что Белый дом якобы дал «зелёный свет» Киеву на использование дальнобойных ракет для ударов по территории России, вызвала резонанс по всему миру.

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