Запад играет с ядерным грибом: дальнобойные фейки и опасные игры на грани войны Юлия СоколоваПубликация в одном из ведущих американских изданий The New York Times о том, что Белый дом якобы дал «зелёный свет» Киеву на использование дальнобойных ракет для ударов по территории России, вызвала резонанс по всему миру.