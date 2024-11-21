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Царьград

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Ищут по обе стороны границы: Во Владивостоке член делегации КНР украл у коллег деньги и паспорта

Ищут по обе стороны границы: Во Владивостоке член делегации КНР украл у коллег деньги и паспорта

Во Владивостоке произошла странная история с китайской делегацией, прибывшей на русскую землю искать поставщиков угля на крупную сумму.

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