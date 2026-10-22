Честный разговор Делягина и Гурулёва: "Какая задача у чиновника? Ничего не делать".
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СТАЛ КРУПНЫМ ЧИНОВНИКОМ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПРИОБРЕТАЕТ ВТОРОЙ ПАСПОРТ ----И ЧТО НЕ ПОНЯТНО ЗАЧЕМ .???? почему то рабочий найдя высоко оплачиваемую работу второй паспорт не приобретает . ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО ЛЮБОЙ ЧИНОВНИК НЕ ИМЕЕТ ПРАВО ПОКИДАТЬ СТРАНУ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ОТ НАЛОГОВОЙ И ФСБ--- КОНКРЕТНО БЕЗ ВСЯКИХ СПЕЦ РАЗРЕШЕНИЙ---ДАЖЕ ОТ ПРЕЗИДЕНТА ---КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ СВОИМ ДЕЛОМ И ЗА ЭТО ОТВЕЧАТЬ И ФИЗИЧЕСКИЙ И ФИНАНСОВО( особо работает -жена глаза выцарапает за промах в ущерб семье )
Не должен быть чиновник с двойным гражданством. Не имеет права иметь счёт за рубежом и отдельная статья,это их детки за границей,которых когда возьмут за жоп.у,то родитель пойдет на любое преступление против страны.
Пока у чиновников будет двойное или тройное гражданство,будут воровать,а в случае чего,сразу сбегают за кордон.Примеры как видите есть!