Восемь актёрских пар — из кино и театра — живут вместе больше тридцати лет. У одних всё началось на втором курсе училища, у других — на съёмочной площадке, на вступительных экзаменах в ГИТИС или на гастролях «Современника».
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