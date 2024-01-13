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Снег и «Град» накрыли ВСУ: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 13 января 2024 года

Снег и «Град» накрыли ВСУ: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 13 января 2024 года

Снег и «Град» накрыли ВСУ: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 13 января 2024 года Юлия СоколоваВ последние дни на Купянском направлении военные действия значительно обострились.

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