Отсутствие опыта, звёздные воспитанники и дуэль Гвардиолы и Тухеля: чем интересен финал ЛЧ «Манчестер Сити» — «Челси»

В субботу, 29 мая, «Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в финале Лиги чемпионов. Лишь в третий раз в истории турнира в решающем матче главного еврокубка сойдутся две английские команды.
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