Зарисовки из Сеула (2)

Есть также несколько фотографий, которые меня удивили (на самом деле я впервые в Республике Казахстан) Метро – двери почти везде закрыты, открытые пути есть, но очень мало – умышленное или случайное падение гораздо сложнее.
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